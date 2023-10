Ste videli, kako ljubkega sinčka ima Challe Salle?

Vrhniški raper Challe Salle živi svoje sanje. Kariera mu uspeva, letos pa je tudi v zasebnem življenju nadvse srečen. Januarja ga je razveselil sinček Alex in pevec pogosto omeni, kako privilegiran je, da je lahko postal očka.

Verjetno pa se je z očetovstvom Challe naučil tudi tega, kako hitro mineva čas. Pri otrocih namreč najbolj vidiš, kako hitro mimo letijo dnevi, tedni in meseci. Tako je njegov novorojenček postal že malček, ki ga je veselje pogledati.

Tokrat je ponosni očka na enem izmed družbenih omrežij delil prisrčno družinsko fotografijo, na kateri ob torti pozira v družbi svoje sestre, nečakinje in seveda malega sina.

Challe Salle s sinčkom, sestro in nečakinjo FOTO: Zaslonski Posnetek

Nedavno pa je bil Challe zaposlen s promoviranjem nenasilja. V akciji ozaveščanja o problematiki nasilja med vrstniki Nasilje je čist' out je obiskoval šole po Sloveniji in z otroki govoril o nasilju. Povedal je, da je bil v srednji šoli tudi sam žrtev psihičnega nasilja in zbadanja. Več o tem pa preberite tukaj.