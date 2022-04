Ste slišali, kaj se je Luka Mesec dogovoril z voditeljico? »Kot samski težko zavrnem takšno ponudbo«

V zadnji oddaji Znano braz želi tvoj glas na Radiu 1 je Denis Avdić tokrat gostil koordinartorja Levice Luko Mesca. Ta se je najprej odzval na včerajšnje kaotično soočenje na Televiziji Slovenija, ki ga je protestno zapustila polovica povabljenih.

»To ni bilo soočenje, bil je kolaps. Teežava ni samo v RTV, takšne nesposobneže kot je Igor Pirkovič so nastavili povsod po državi, vključno s Pošto. Samo poglejte, kaj se je zgodilo s pošiljanjem glasovnic v tujino,« je opozoril in dejal, da se mu je včeraj vse skupaj, vključno s padcem Zmaga Jelinčiča, zdelo komično, po prespani noči pa dejal, da je pravzaprav situacija zelo žalostna.

Med odgovarjanjem na vprašanja Jane Morelj je Mesec razkril, da so mu všeč ženske, ki so pametne. »Zelo mi je všeč tudi, če je duhovita,« je pomenljivo odvrnil voditeljici, a se nato hitro znašel v zadregi ob vprašanju: »Blond ali temne?« Povedal je, da je očitno že splošno znano, da pada na svetlolase. »Ko sem pri moji zadnji partnerki prespal za Bežigradom, me je starejša gospa, ki sem jo srečal, vprašala, kaj počnem tam. Povedal sem ji, da sem bil pri dekletu. In vprašala me je, ali je blond. Očitno je prepoznala moj tip ženske.« Z Moreljevo sta se sicer ob koncu oddaje dogovorila, da gresta skupaj na Pot ob žici. »Zdaj, ko sem samski, težko zavračam takšne ponudbe,« je dejal.

Sicer pa je Mesec povedal tudi, da redno hodi v gledališče, športa ne spremlja, se pa z njim redno ukvarja: zjutraj telovadi, dvakrat na teden igra tenis.

Boscarol ga ne bi vzel na letalo

Razkril je tudi, da jih bo v primeru, da bodo šli v koalicijo, zanimalo tudi kulturno ministrstvo, vendar pa tega položaja ne bi prevzel sam. O potezah Levice v času vlade Marjana Šarca je povedal, da so koalicijo zapustili, ker enostavno ni bil sprejet nobeden od njihovih predlogov, a če bi vedeli, da Šarec razmišlja o odstopu, bi se morda stvar še lahko obrnila.

Koordinator Levice je bil sicer tudi šokiran ob razkritju Avdića o tem, kaj si o njem misli poslovnež Ivo Boscarol. Radio je želel Mescu pripraviti darilo - polet s Pipistrelovim letalom, vendar pa Boscarol ni bil zato, ker da bi moral biti potnik na letalu »čist« in ne kaditi trave. »Kakšen zagrenjen čovek,« je bila Meščeva prva reakcija. Dejal je, da ne ve, po čem sklepa, da ni čist in da bi brez slabe vesti šel na test drog. Je pa priznal, da kdaj pokadi travo, a hkrati opozarja na posledice rednega uživanja.