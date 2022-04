Zmago Jelinčič Plemeniti: Boli me koleno, ampak slišalo se je huje, kot je bilo

Sinočnje predvolilno soočenje je postreglo z vsem, s čimer tovrstna oddaja ne bi smela postreči, se pritožujejo gledalci, ki so si včeraj zvečer vzeli čas za ogled zadnjega soočenja v TV-programu RTV Slovenija pred nedeljskimi volitvami. Voditelju so stvari ušle iz rok, razprava je bila bolj podobna prepiru, sodelujoči so drug za drugim zapuščali studio ... Več o tem preberite tukaj.

Za piko na i pa je poskrbel še padec Zmaga Jelinčiča, ko je ta zapuščal prizorišče. Slišati je bilo glasen ropot. »Gospod Jelinčič, ste v redu?« ga je vprašal voditelj Igor Pirkovič, Robert Golob pa, ali je še živ. »Na žalost sem!« je zavpil Jelinčič iz ozadja. Videoposnetek dogodka si lahko ogledate tukaj.

Zmago Jelinčič. FOTO: Posnetek zaslona, RTV

Jelinčiča smo poklicali, da preverimo, ali se je pri padcu poškodoval. »Boli me koleno in palec na nogi. Sicer sem dobro. Slišalo se je bolj grozno, kot je bilo v resnici. Tam je bila ena stopnica v temi in je nisem videl, zato sem stopil v prazno. In potem sem zletel po tleh, tam sem še en stol prevrnil in to je ropotalo kot hudič,« je potarnal Jelinčič in nam povedal, da je nekaj časa razmišljal tudi o tožbi RTVS, ker stopnica ni bila označena. »Potem potem sem si rekel, da je televizija v tako slabem finančnem stanju, da jih ne bom še jaz obremenjeval.«

Raven obnašanja na včerajšnjem soočenju je bila, milo rečeno, na zelo nizki ravni. O tem se strinjajo analitiki in gledalci. Pritožbe in ocene so že med oddajo, še bolj pa po koncu, preplavile spletna omrežja. »To ni bilo pogovarjanje, to je bilo prerivanje, kdo bo več povedal. Voditelju je vse pobegnilo iz rok. Ni vedel, kaj in kako bi. Povsem je bil izgubljen, zato so drugi prevzeli njegovo vlogo. Grozno. Totalni podn. Sramota za celo državo,« je ocenil Jelinčič, ki pa se je tudi sam sodeloval pri nižanju standardov kulturne komunikacije, saj je Ivanu Galetu pokazal sredinca. Ali obžaluje svoje obnašanje, smo ga povprašali. »Nič ne obžalujem. Ker tisti človek in njegov način ne sodi v ta kulturni prostor. S to kretnjo sem mu vse pokazal,« pri svojem vztraja sogovornik.