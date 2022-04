Imamo odgovor, ali je Luka Mesec samski

Konec leta 2020 je odjeknila vest, da sta se razšla koordinator Levice Luka Mesec in Manca G. Renko, ki sta bila par od leta 2016. Nobeden od njiju ni nikdar potrdil ali zanikal, ali je njune ljubezni res konec, nam pa je zdaj končno uspelo dobiti odgovor.

V predvolilnem času bomo opravili intervjuje s partnerji političnih strank, ki jim ankete kažejo najbolje. Prošnjo za kontakt partnerice Mesca smo naslovili tudi na Levico, a so nam odgovorili, da to žal ne bo mogoče, saj da je Mesec samski. Pred dvema letoma so odjeknile govorice, da sta se razšla zaradi pomanjkanja časa in nepremostljivih razlik. Večkrat sta v medijih potarnala, da veliko časa preživita v službi, kar pa bi utegnilo botrovati njunemu razhodu.