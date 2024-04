Špela Grošelj presenetila mamino negovalko: privrela so čustva, tekle so solze (VIDEO)

Slovenska pevka in voditeljica Špela Grošelj je pokazala, da ima dobro srce. Na svojem instagram profilu je objavila zanimiv video, v katerem lahko vidimo, kako je presenetila Slavi. Slednjo so ji pred časom priporočili, da bi negovala njeno bolno mami.

Ko je Slavi praznovala rojstni dan, jo je Špela presenetila s svojim obiskom. Slavljenka ni mogla skriti navdušenja nad prihodom slovenske pevke, ki je na rojstnem dnevu tudi zapela Šifrerjevo Za prijatelje.

»Dej, da ti povem zgodbo... o mamini zlati Slavi. Ko sem vas lani novembra spraševala po srčni negovalki za mojo mami, sem priporočilo za Slavi dobila prav preko Instiča. Že, ko se je prišla tisto soboto predstavit v Domžale, sem vedela, da je prava. Topla, prijazna, skrbna in predvsem ... s srcem pri svojem delu.,« je Špela zapisala na svojem instagram profilu in z objavo navdušila svoje sledilce.

Kot je videti v videu, je bilo vzdušje na rojstnem dnevu imenitno, kar je pohvalila tudi Špela.

Težko obdobje

Špela je letos preživljala zelo mučno in turbulentno obdobje. Kot smo že poročali, je bila njena mama Magda hospitalizirana, kaj točno ji je bilo, niso vedeli.»Pred tem je bila mami povsem samostojna, zdrava, športno aktivna in ne bi šla k zdravniku, četudi bi ji manjkalo pol glave. Pripada starejši generaciji, ki se izogiba zdravstvenim ustanovam, saj so prepričani, da ni z njimi nič narobe. Nenadoma sem se morala spopasti s tem, da lahko izgubim najdražjo osebo, ki je bila še včeraj v najlepšem redu in hodila z mano po hribih. Hkrati se je name vsul plaz neštetih sistemskih nevšečnosti, ki ti zagrenijo življenje,« nam je zaupala pred nekaj tedni.

Lahko ji samo zaželimo, da bi bilo v prihodnje čim manj podobnih nevšečnosti in čim več takšnih dogodkov, kot je bil sobotni s Slavi.