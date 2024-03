Špela Grošelj spregovorila o mami Magdi: Od tam sem odšla mirna, celo začela sem se pripravljati na pogreb (Suzy)

Pevka in voditeljica je načela zelo pomembno temo, o kateri se še vedno neradi pogovarjamo. Soočanje z boleznijo in odhajanjem naših ljubih pušča globoke rane, poleg tega prinaša nemalo birokratskih zapletov. Sogovornica nam je odprla srce, spregovorila o najtežji življenjski stiski doslej ter nam zaupala, kako se je osvobodila bremena, ki ga prinaša misel na minljivost. Od prvega dne hospitalizacije mame Magde je njeno zdravstveno stanje še vedno nepojasnjeno, zato je to obdobje zelo mučno in turbulentno. Vse se je zgodilo naenkrat, pravi njena edinka. Pred desetimi leti, ko je mami prvič z...