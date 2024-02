Špela Grošelj sporočila veselo novico

Priljubljena slovenska pevka Špela Grošelj že vse od poletja preživlja težke čase. Njena mama je takrat namreč hudo zbolela. Tudi pred nekaj dnevi se je njeno zdravstveno stanje poslabšalo, zato je bila spet hospitalizirana.

Grošljeva je bila razumljivo v skrbeh zanjo in upamo, da si bosta zdaj obe opomogli. Mama se namreč vrača domov, je pevka sporočila na enem izmed svojih družbenih profilov. Tudi iz uredništva jima želimo vse dobro.

Grošljeva je znova poudarila, kako prijazni so zaposleni na nevrološki kliniki v Ljubljani, kjer so zdravili mamo, in da je za to zelo hvaležna. »Slišala sem, da niso na vseh specialističnih klinikah tako prijazni,« je še dodala.