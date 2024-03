Znane spregovorile o nespodobnem vprašanju: Zakaj še nisi mama?! (Suzy)

Ne pustite se preganjati Igralka Lara Jankovič ima trdno izoblikovano stališče do tistih, ki si drznejo podvomiti o njeni osebni izbiri. »Če bi bila še enkrat mlada, bi se razumsko odločila, da ne bi imela otrok. Tudi jaz sem se spopadala z nevšečnimi vprašanji, kdaj bo poroka, kdaj bom zanosila in podobno. Moje značajsko večno uporništvo me je obvarovalo, da nikoli nisem tulila v isti rog kot večina in se nisem pustila stereotipnim navadam. Predvsem to ni vaša stvar in bo, ko bo, sem jih postavila pred dejstvo. Jaz sem pomembna in midva s partnerjem skleneva, kdaj bova spočela otroka. Tega ...