Špela Grošelj povsem spremenjena, oglasila se je po treh mesecih molka (VIDEO)

Pevka Špela Grošelj, ki je poleti svoje oboževalce skoraj vsak dan razveseljevala z vlogi na instagramu in s svojo novo pesmijo, se je čez noč nehala oglašati na družbenih omrežjih. Po treh mesecih molka je zdaj le povedala, da trenutno ni v stanju, da bi se javljala, a ker jo vsi sprašujejo, ali je živa in zdrava, je le povedala, da je živa, in se oboževalcem zahvalila za skrb.

Mnogi so opazili, da je pevka vidno shujšala.

»Pridejo obdobja, ko se ugasnem s socialnega omrežja. Tudi tokrat me življenje testira, preizkuša, izziva ... Nergam in si mislim, kaj mi je spet tega treba. Se javim, ko bom v boljši koži,« je dejala sledilcem.

Objavila je tudi videoposnetek, v katerem je pokazala stilsko spremembo. Iz rdečelaske se je spremenila nazaj v plavolasko in z novo frizuro navdušila spletno javnost.

»Ja, to si ti. Dobrodošla nazaj,« ji je napisala Tina Gaber. Sledili so tudi komentarji Marka Potrča, Jerice Zupan, Tjaše Kokalj Jeral in številnih drugih, ki so se strinjali, da je »blond« njena barva in da ji zelo pristaja.

Za zanjo težke čase ji sledilci sporočajo, naj dobo okreva, in ji pošiljajo pozitivne misli.

»Joj, Špela, hvala, ker si se javila. Žal mi je, da si v takem obdobju življenja. Reči, da bo minilo, je lahko, vendar popolnoma neuporabno za nekoga, ki je v težki situaciji. Veliko nas je, ki mislimo nate in tvoji mami Magdi pošiljamo dobre misli. Četudi smo 'neznanci', pa povej, ali ti lahko kako pomagamo. Zdrži, ljuba Špela!«; »Vedno nam daš svojo pozitivno energijo, zdaj pa jo mi dajemo tebi, da boš nazaj še močnejša. Me pač res pogrešamo tebe ...« so se vrstili komentarji.