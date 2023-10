Jutranji tandem v novem ŠOKkastu: Gledalke včasih pravijo, bogi David (VIDEO)

Čeprav ju lahko vsak teden gledamo v oddaji Dobro jutro, ju v takšni izvedbi še niste videli. Špela Močnik Paradiž in David Urankar nista običajen voditeljski par, njuna pozitivna energija in otroška razigranost je resnično nalezljiva. Ona je že vrsto let družba Slovencev v jutranjih terminih, saj se je dolga leta zbujala z njimi v radijskem etru. On je moški z naslovnic, nekdanji profesionalni športnik, vplivnež in še marsikaj.

Njune poti pa so se križale na nacionalni televiziji. Vodenje v paru sta pred leti predlagala kar sama in od takrat sta nerazdružljivi tandem. S svojim zbadanje poskrbita za prav posebno dinamiko, večkrat pa se gledalke obračajo na Špelo, naj bo bolj prizanesljiva do »ubogega Davida«, ki naj bi bi pravi ljubljenec občinstva. »Ja, on je vedno ljubljenček občinstva in potem ga gledalke zelo zagovarjajo,« pove Špela.

Najbolj dinamično je javljanje z različnih lokacij

V vseh teh letih sta doživela že marsikaj, najbolj razburljivo je vedno javljanje s kakšnih posebnih lokacij. Nedavno se je Špela javljala s Triglava in celo pot jo je skrbelo, če bo do vrha prišla do ure dogovorjene za v vklop v živo. Pridobila sta tudi številne izkušnje, predvsem pa so se jima pripetile marsikatere nepričakovane situacije.

Ena od teh je bil potres v studiu, ki se ga še kako dobro spominjata. Čeprav je studio kot nekakšen bunker sta takrat zelo občutila dogajanje izven njega: »Slišalo se je tako približno, kot če bi toča padala na streho, se pravi da si ti doma, ne vem, nekje v mansardi ali pa nekje v hiši in slišiš na nadstrešek, kako to pada. In potem sva se gledala in se vse trese in nad nama se luči majejo.« Kljub dramatičnem dogajanju sta obsedela in vse skupaj izpeljala kot profesionalca.

S seboj sta prinesla tri predmete. Vsak enega osebnega in enega skupnega. FOTO: Marko Feist

Ker vsak teden z veseljem prideta v studio, niti ne razmišljata o kakšnih novih televizijskih podvigih. »Do zdaj nihče od naju ni bil na tem, da bi rekel, zdaj pa jaz grem,« nam je razkrila Špela, David pa je hudomušno dodal, da ona sicer s tem grozi vsak teden. »Zato, da ne jemlješ tega za samoumevno. Ti se moraš za oddajo in kemijo v oddaji trudit,« mu je z nasmehom odgovorila. Včasih se družita tudi zasebno, oba pa obožujeta različne oblike gibanja. V studio sta prinesla tudi tri predmete. Špela je s seboj prinesla teniški lopar, David pa zapestno uro. Prinesla sta tudi skupen predmet, ki ju še kako povezuje.

