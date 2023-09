ŠOKkast z Juretom Koširjem: o slavi, staranju in skrivni poroki (VIDEO)

Jure Košir je eden izmed najbolj znanih alpskih smučarjev pri nas. Kar štirikrat nas je zastopal na Olimpijskih igrah. Vrhunec kariere, ko je v Lillehammerju osvojil olimpijski bron v slalomu, se bo za vedno zapisal v srca njegovih navijačev. Po končani karieri se je usmeril v poslovne vode in športni marketing, poleg tega je danes oče treh otrok in promotor zdravega, aktivnega življenja.

Kljub temu, da Slovenija slovi po vrhunskih smučarjih, je eden redkih, ki se je obdržal na medijskem parketu tudi po koncu kariere. Je ljubljenec slovenskega občinstva, včasih pa zna biti slava tudi naporna: »Kdaj bi želel imeti malo več miru pa tudi anonimnosti konec koncev. So bila leta, ko je bilo težko iti na kavo nekam, ne bi govorili o tem, s kom in kje sem bil.«

O minljivosti in staranju

Sicer s pojavljanjem v medijih nikoli ni imel težav, čeprav so se pred očmi javnosti odvili tudi najtežji trenutki njegovega življenja. V obdobju enega leta je izgubil oba starša in takrat se je zavedel, kako hitro teče čas: »Načeloma s staranjem nimam nobenih težav, dokler me kaj ne boli. O tem, kako izgledaš, s tem smo že po moje zdavnaj opravili. Staranje je lahko čisto okej, je pa strašljivo to, kako hitro leta tečejo.«

Jure Košir je tokratni gost ŠOKkasta. FOTO: Voranc Vogel

V studi je prinesel tri predmete, ki ga spremljajo v vsakodnevnem življenju in priznal, da si nikoli ni mislil, da bo potreboval enega izmed njih. V sproščenem pogovoru je razkril tudi svoj odnos do medijev, družabnih omrežij in medijske prepoznavnosti.

