Ana Praznik v novem ŠOKkastu: Še danes prihajam k sebi (VIDEO)

Simpatična Ana Praznik je zaslovela s petjem v skupini Bepop njena kariera pa je polna različnih življenjskih vlog. Za nekaj časa se je oddaljila od medijskega sveta in odšla delat v skladišče. Kmalu pa je prišlo vabilo v radijske vode in počasi se je vrnila pod žaromete. Gledalci so jo spoznali tudi kot televizijsko voditeljico in razkrila nam je, kako je prišla do te vloge: »Prav, spomnim se trenutka, da sem rekla, hvala za klic, ampak prosim ne me več klicat za te neke resničnostne oddjae, ko boste imeli, kako oddajo za vodit, potem me pa pokličite,« in res so jo poklicali. Danes spreminja življenja Slovencev s prenovo njihovih domov.

Naporna snemanja, ki so jih doživlja so kot kakšen čustveni vrtiljak in nekoč ji je psihologinja njeno delo opisala takole: »To so takšni čustveni pretresi, ki se zgodijo v človeku, kot se ti zgodijo, ko nekdo umre.« Prizna, da so bile nekatere prenove zelo čustveno intenziven in da v resnici še danes prihaja k sebi, od vseh težkih zgodb.

V teh dneh jo lahko gledamo v filmski vlogi. FOTO: Marko Feist

Spregovorila je tudi o spletnih prevarah, ki so se je dotaknile zadnje čase. Najbolj jo je presenetil odziv številnih sledilcev, ki so jo dejansko prosili za finančni nasvet oziroma so jo spraševali, kako naj pridejo do denarja. »Kar mi je bilo pa še bolj grozno, pa je to, da so me nekateri spraševali za resne nasvete. Vem, ti si, pazi, zaupanja vredna oseba, tebi verjamem, da je to res, a mi lahko poveš kaj več o tem, kako priti do denarja.« Vsem svetuje naj ne nasedajo tovrstnim prevaram in naj nikakor ne dajejo številk svoje bančne kartice.

Zaigrala je v filmu

Poleg radia, televizije, pevskega odra, pa je pred kratkim odjadrala tudi igralske vode. V teh dneh predstavlja tudi v novem slovenskem mladinskem filmu Šepet metulja, kjer igra svetovalno delavko Zarjo, ki se zavzame za avtističnega učenca.

Ob vsem tem pa je Ana tudi predana mama, ki v torbici nosi prav poseben predmet za srečo. »Tole je dinozavrov zob, kot se je izrazila, in mi ga je dala zato, da me bo čuval,« je o posebnem darilu hčerke Otje povedala Ana. Vse to in še več v novem ŠOKkastu.

