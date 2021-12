Šov Slovenija ima talent bo dobil zmagovalca, a nastopili ne bodo vsi (V ŽIVO)

Dočakali smo finalno oddajo letošnje sezone šova Slovenija ima talent. Na velikem odru se bo pomerilo devet finalistov. Deseti, hrvaški pevec Dino Petrić pa je žal tik pred finalno oddajo izvedel, da je pozitiven na covid-19. Kljub temu da je osvojil srca Slovencev, se za zmago žal ne bo mogel boriti.

Za glavno nagrado se potegovali Tajda Korče, De Liri, Marko Stanković, Maša Ferme, Tina Pezdirec, Tamia Šeme, Suzana in Julija, Ana Grdadolnik in Martin Arbi.

Večer je otvorila Grdadolnikova, ki je zapela božično uspešnico Mariah Carey, ki jo te dni slišimo na številnih radijskih postajah –All I Want for Christmas Is You. Ana je še posebej navdušila žiranta Lada Bizovičarja, saj je bila njegova favoritka vse od začetka. Sledil je nastop Suzane in Julije, ki sta s čutno plesno točko znova Ano in Marjetko spravili v jok.

Ustvarjalci šova so napovedali, da bo na današnjem odru nastopil tudi Jan Plestenjak. Prav z njegovo pesmijo se je predstavil tudi Dino, ki bo finale lahko spremljal le na malih zaslonih. Za portal 24ur.com je povedal, da mu je hudo: »Sem brez enega simptoma, zato sem bil še toliko bolj zrušen in šokiran, ko sem danes zagledal pozitiven test. Življenje je tako izbralo in tukaj se moja pot na Talentih konča.«