Tara Zupančič v novem ŠOKkastu: Prelepa si, da bi tako govorila (VIDEO)

Tara Zupančič je vse prej kot samo lepotica s televizijskih ekranov. Je nemirna duša, ki zajema življenje s polno žlico in tega ne skriva. S svojim gorenjskim naglasom je nekoč celo prejela komentar, da je prelepa, da bi tako govorila, vendar je to ni ustavilo. Že v srednji šoli je stopila na modne brvi in si začela graditi kariero. Počasi je postajala prepoznavna in prvič je viralno slavo doživela, ko se je pojavila v spletnih posnetkih ekipe Pr´Hostar, kjer je odigrala razvajeno Danajo. Potem so jo povabili k vodenju oddaje Popolna poroka in njena javna podoba se je počasi utrjevala.

Zgodaj je morala odrasti

Zaradi družinske drame, kot jo sama imenuje, je pri 17. letih odšla živeti na svoje. Med tem ko je opravljala šolanje na gimnaziji Kranj, si je dobila dve službi in se začela finančno preživljati. V srednji šoli je bila rokerica, kar ostaja vse do danes, zato je modni svet ni preveč zanimal. Za voljo zaslužka je vseeno nekaj časa opravljala delo modela pri tem pa spoznala veliko zanimivih ljudi. Prav tam je spoznala tudi voditeljico Nušo Lesar, s katero sta takoj našli skupni jezik. Za prvo avdicijo pa jo je pripravila mama, s katero sta veliki zaveznici: »V najstniških letih sva si bili veliko v laseh, jaz sem bila kar upornica, ona pa je bila precej stroga do mene, za kar sem ji danes res zelo hvaležna.« Danes sta prijateljici in imata zelo dober odnos.

Tara Zupančič je po srcu rokerica, vendar se v poziranju zelo dobro znajde. FOTO: Nadica Petrova

Od skodelic do zvočnih slik

Zadnja leta veliko ustvarja, na različne načine. Začelo se je s skodelicami, sedaj pa se njena blagovna znamka hitro širi. Ustvarila je prav poseben produkt, zvočne slike, kjer zvočne zapise spreminja v vizualno podobo. V studio je prinesla tri predmete, ki predstavljajo delčke njenega življenja in spregovorila o morebitni poroki. Čeprav šteje komaj 35 let, pravi, da se počuti mlajšo kot kadarkoli v življenju. Ima pa zelo nenavaden strah, da ji ne bi uspelo vsega doživeti: »Strah me je, da mi bo zmanjkalo časa za potovanja, doživeti stvari, spoznati ljudi in se naučiti vsega.« Zato življenje zajema s polno žlico, saj jo zanima veliko stvari.

Oglejte si še:

Katarina Braniselj: Mogoče se kdaj vrnem, ampak danes je prezgodaj (VIDEO)

Vid Valič v novem ŠOKkastu: Hčerkica mu je spremenila pogled na svet (VIDEO)

ŠOKkast z Ivjano Banić: Za vrnitev domov ne ve nihče (VIDEO)