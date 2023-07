Eksluzivni ŠOKkast s Salome: V studio prinesla žaro (VIDEO)

V novi epizodi ŠOKkasta se je v studiu pridružila Salome, ki poskrbi za sočne izjave in iskrene izpovedi. Spregovorila je o življenju na Rabu in zlobnih jezikih. V studio je prinesla tri osebne predmete in z enim je še posebej šokirala prisotne. To je bila žara njene pokojne psičke Kali, ki ji je pomenila cel svet.

Težko otroštvo in poskus samomora

»Jaz živim otroške sanje. Želela sem si biti v medijih, na plakatih, na naslovnicah, tako da meni je to ugajalo.« Pojavljanje v medijih pa ima včasih svojo ceno. »O sebi sem brala, da imam dva otroka. Pa da sem delala samomor, da je to prijatelj rekel, da sem finančno na dnu. Jaz sem delala samomor v otroštvu, ko se bila stara 13, 14 let, ne pa zdaj, ko sem že velika.« Življenje jo je pripeljalo v kulinarične vode, zadnja leta pa se ukvarja tudi s slikanjem in njen talent je navdušil številne umetnike.

Vedno iskrena Salome. FOTO: S. N.

Jeseni pripravlja nekaj povsem svojega, napisala je besedilo, ki ga bo predstavila na odru. Glede podrobnosti pa je zaenkrat še zelo skrivnostna. Spregovorila je tudi o ljubezni in o tem, kako si predstavlja zaljubljenost danes, ko je zrela in izoblikovana ženska. Vse to v novem ŠOKkastu. Oglejete si ga tukaj:



