Šok: Francu grozil, da mu bodo klobuk gasilci rezali z glave (FOTO)

Na posestvu se, potem ko je Aljaž postal prvi dvobojevalec, razmerja vse bolj zapletajo. Šok je bil hud, a sledili so novi preobrati. Lini in Aljažu ne niti sanja ne, da sta se Gino in Tjaša obrnila proti njima. Povezala sta se namreč s Karin. Tako že načrtujejo, da bi Lina postala prva dvobojevalka.

Voyo " img_id="2358232"/> Vse bolj napeto je v Kmetiji, oblikujejo se nova zavezništva. FOTO: Voyo Voyo " img_id="2358232"/>

»Moramo poskrbeti v vsakem primeru, da je Lina prva, ker je nevarna samo, če je druga,« je Tjaša zaupala Ginu in Karin, ki sta se s tem strinjala.

Preberite še:

Zakaj sta se Tjaša in Gino obrnila proti Aljažu in Lini? Gino je tako razložil to odločitev: »Na neki način naš klan razpada, ker pač s Tjašo misliva, da ni več pametno zaupati Aljažu in Lini.«

Počilo med Anžetom in Francem

Sledil je izbor drugega dvobojevalca. To je postal Anže, ki se bo tako v areni pomeril z Aljažem.

Med odločanjem pa se je iskrilo med mirnim Anžetom in glavo družine Francem. Anže menda ne dela dosti. Ob tem je priznal, da ga je razjezil, ker ga sprašuje, kaj dela.

Preberite še:

»Kaj tebe briga, kaj sem jaz delal? Jaz sem glava, tudi če je treba, če delam ali pa ne delam,« se je jezil Franc.

Anže je bil zato užaljen, dejal je, da če bosta kdaj skupaj spala v kajži, bo naredil tako, da mu bodo morali klobuk z glave rezati gasilci. Na vprašanje, ali lahko to pojasni, pa je dejal, da to pomeni, da bo Francu klobuk 'fiksno' pritrdil na glavo.