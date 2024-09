Snaha Rosvite Pesek povedala: »Prejšnji teden sem naredila novo kljukico«

Podjetnikoma Nastji Kramer Pesek, lastnici spletne trgovine Malinca, in marketinškemu svetovalcu Filipu Pesku, sinu televizijske voditeljice Rosvite Pesek, idej in energije nikoli ne zmanjka, mnogo jih delita tudi s sledilci preko družbenih omrežij.

Nastja in Filip sta konec leta 2021 dobila prvega otroka, družinica pa se je preselila v čisto novo hišo, v kateri imata tudi fitnes in ki jo je Rosvitina snaha predstavila tudi v videu. Čudovita montažna hišica je zrasla ob pomoči Filipove mame, priljubljene novinarke Rosvite Pesek.

Tokrat se je Nastja sledilcem prek družbenih omrežij oglasila z najvišjega vrha v Sloveniji in ob fotografijah zapisala:

»Prejšnji teden sem naredila novo kljukico na seznamu stvari, ki jih želim doživeti – v tem primeru osvojiti najvišji vrh Slovenije. S Kristjanom, ki se je izkazal za odličnega vodnika, sva se prejšnji torek ob 2 uri ponoči odpravila iz Krme proti Triglavu. Na 2000 m sva doživela sočni vzhod in ob 7.30 uri prispela na vrh Triglava, ki je bil ovit v meglo. Pot navzgor je bila čudovita, polna zvezd in tišine v prvem delu ter prelepim prebujanjem sonca v drugi polovici. Pot nazaj je bila precej bolj naporna, ker je bilo potrebno paziti na vsak korak, da se nisem spotaknila na kamnih in tudi utrujenost je bila že prisotna. Ob 13h sva tako prispela nazaj do avta. Ponosna, a zmatrana.«

Pod objavo so se usuli komentarji in čestitke prijateljev, med prvimi sta ji za podvig čestitali Sara Rutar in Sanja Grohar.

