Rosvita Pesek povedala, kaj si misli o snahi (FOTO)

Priljubljena TV-voditeljica Rosvita Pesek nikdar ne skriva, da je ponosna mama in babica. Očitno pa je v dobrih odnosih tudi s Filipovo izbranko Nastjo. Na facebooku je objavila fotografijo, na kateri je objeta s snaho, pri tem pa je ni mogla prehvaliti.

»Spoštujem njeno delo, cenim njen značaj. Pomirjena sem, ko opazujem njeno ljubezen do moža in vnuka. In neizmerno sem vesela, da mineva četrto leto, odkar smo družina,« je zapisala Peskova.

Filip in Nastja sta se poročila konec maja 2020, leto in pol kasneje pa sta postala očka in mamica. Njun sin Mateo bo novembra dopolnil tri leta.