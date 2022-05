Vzelo vam bo dih: v takšnem raju živi sin Rosvite Pesek z družino (VIDEO)

Družinica Filipa in Nastje Pesek je doživela še eno veliko prelomnico. Pred kratkim so se preselili v nov dom. Čudovita montažna hišica je zrasla ob pomoči Filipove mame, priljubljene novinarke Rosvite Pesek. Leto in pol po nakupu parcele se je družinica že vselila. Nastja je v slogu prave vplivnice na youtubu objavila posnetek sprehoda po hiški, ki bo vzela sapo. Urejena je po zadnjih smernicah.

V nekaj več kot 160 kvadratnih metrov veliki hiši so kamin, fitnes, velik odprt prostor z jedilnico, dnevno sobo in s kuhinjo ... Pokazala je še spalnico, otroško sobo in kopalnico.