Slovenska plesalka Nika Kljun trepeta pred požari v Los Angelesu: »Najbolj grozljivo je, ko je ogenj blizu«

V Kaliforniji divjajo uničujoči požari, ki so na širšem območju Los Angelesa zahtevali najmanj dve življenji in prisilili več kot 70.000 ljudi, da zapustijo svoje domove. Med tistimi, ki jih je situacija močno pretresla, je tudi slovenska plesalka Nika Kljun, ki v Los Angelesu živi in dela. Na svojem Instagramovem profilu je z oboževalci delila svoje misli in občutke ter pozvala k podpori prizadetim.

Nika je v Instagram zgodbi zapisala: »Bila je nemirna noč. Najbolj grozljivo je, ko je ogenj blizu. Vso noč sem čutila bolečino vseh, ki jih je požar prizadel, saj sem bila sama nekoč v podobni grozljivi situaciji. Vem, kako je, ko zreš ognju neposredno v oči. Močno sem pretresena in žalostna za vse ljudi in živali. Celo območje je še vedno pod plameni, močan veter pa situacijo samo še poslabšuje.«

Dodala je tudi, kako se je še pred kratkim sprehajala po območjih, ki jih zdaj ogroža požar: »Včeraj zjutraj sem bila še v bližini požara Hurst, v soboto sem vozila skozi Pasadeno, v nedeljo pa smo se mirno sprehajali po Santa Monici in gledali predstavo Cirque du Soleil. Grozljivo je, kako se lahko svet v hipu postavi na glavo.«

Zaključila je z mislijo: »Hvala za vsa sporočila. Prosim, preverite, kako so vaši prijatelji, in pošljite ljubezen in podporo vsem, ki jih ti uničujoči požari prizadevajo.«

Uničena narava, domovi in človeška življenja

Na območju Los Angelesa trenutno divjajo štirje veliki požari. Najhuje je v prestižni soseski Pacific Palisades, kjer so ognjeni zublji uničili približno 1000 objektov in zajeli več kot 2000 hektarjev površin. Približno 37.000 ljudi je moralo zapustiti svoje domove.

Podobno je stanje v okrožju Altadena, kjer so evakuirali več kot 32.500 ljudi, več kot 38.000 pa jih je pod opozorilom za evakuacijo. Gasilcem otežujeta delo težko dostopen teren in močan veter. Požar je doslej zajel že več kot 900 hektarjev.

Poziv k solidarnosti

Nika Kljun je s svojim zapisom spomnila na uničujoče posledice požarov za ljudi in živali ter pozvala k solidarnosti. »Preverite, kako so vaši bližnji, in pomagajte prizadetim,« je spodbudila sledilce.

Uničujoči požari v Kaliforniji ponazarjajo, kako hitro se lahko življenje spremeni, in kako pomembno je, da v težkih časih stopimo skupaj.