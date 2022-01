Slovenka obtičala na Maldivih: omedlela, nato sledil še en šok (FOTO)

Medtem ko imamo pri nas zimo, se nekateri Slovenci v tujih deželah nastavljajo sončnim žarkom, a s tem tvegajo okužbo s koronavirusom, ki ji je tudi na rajski plaži težko ubežati. Tovrstnih zgodb, da so Slovenci zaradi okužbe oziroma izolacije morali podaljšati počitnice v tujini, je vse več. Med njima sta tudi modna vlogerka Eva Centrih in njen partner, ki sta morala v samoizolacijo na Maldivih tik pred odhodom v Slovenijo.

Eva Centrih. FOTO: Instagram, posnetek zaslona

Morala bi se vrniti v Slovenijo, a se je zapletlo. Večer pred PCR-testom, ki sta ga potrebovala za letalo, se je Eva počutila slabo. Kot pravi na instagramu, je imela visoko temperaturo, bolela jo je glava in imela je zamašen nos. S tem se sprva ni pretirano obremenjevala in je vse skupaj prepisala potapljanju ter močnemu soncu.

Zjutraj se je začela drama. »Ko sem stopila na balkon, sem se slabo počutila. Vrtelo se mi je, bila sem vsa mravljinčasta, slabo mi je bilo,« se spominja. V naslednjem hipu je omedlela. Spomni se, da je z glavo udarila v steklo na balkonu, ki je počilo. Partner Rale je zaslišal močan pok, in ko je prišel do Eve, je ta nezavestna ležala na tleh. Šele po petih minutah se je ovedela.

Odpeljali so jo v bolnišnico, kjer so ji vzeli kri za laboratorijsko preiskavo in dali infuzijo, temperatura pa ji je narasla na 39 stopinj.

Ko sta zapustila bolnišnico, sta odšla še na PCR-testiranje, saj sta vseeno upala, da se bosta lahko vrnila v Slovenijo. Kot pravi Eva, so ji bris vzeli površno in jo samo pobožali s palčko, a kaže, da je bilo že to dovolj za klic, ki sta ga prejela ob polnoči v hotelsko sobo. »Ko sva prišla v hotel, pa šok. Pozitivna sem,« je dejala.

Priznava, da se se sliši izolacija na Maldivih morda dobra, a ni tako, predvsem zaradi visokih temperatur in ne nazadnje v sobi ni kaj dosti početi. »Prvih deset dni je bilo top, zdaj pa doživljava pekel. Čaka naju sedem dni izolacije in premestili so naju v drug hotel ...« našteva Eva, ki ne ve, kaj ju še čaka.