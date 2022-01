Otroka znane radijke se šolata doma in lovita večerjo

Lansko leto jo je Ivjana Banić z družinico po nekaj mesecih bivanja v domači Sloveniji znova mahnila na drug konec sveta. Po Havajih so se odločili za Karibe, o katerih naša simpatična sogovornica pravi, da ima občutek, da so ljudem bližje kot Havaji. »Ni bilo malo takšnih, ki so mislili, da so Havaji en sam otok in da tam še vedno živijo v hiškah iz palminih listov ter krešejo kamne, da zakurijo ogenj. Posledično sem otočje v času našega bivanja tam prikazala bolj podrobno in upam, da so se moji sledilci učili skupaj z mano. Kar je tudi namen mojih objav. Nasmejati, sprostiti, naučiti. ...