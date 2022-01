Gaji Prestor diagnosticirali covidno pljučnico

Pevka in TV-voditeljica Gaja Prestor je med dopustom na Tajskem doživela neprijetno presenečenje, saj je bila pozitivna na novi koronavirus. Doletela jo je 10-dnevna karantena, ki jo bo v samoti preživela v hiški na obali. Kot je sporočila, simptomov nima in se počuti dobro.

Zdaj pa je Gajo doletel še en šok. »Danes sem bila na slikanju pljuč, odkrili so, da imam covidno pljučnico, dobila sem tablete. Moja osebna zdravnica je rekla, da se lahko samo bogu zahvalim, če ne bi bilo 'bad',« je sporočila prek instagrama in dodala, da ji preventivnega slikanja pljuč v Sloveniji ne bi delali, medtem ko v Aziji to naredijo vsakomur, zlasti v času epidemije. Ob tem pravi, da je cepljena in da morda zato ne čuti nobenih znakov ...

Še ščurki

So pa Gaji pretekle dni življenje v osami grenile še druge stvari. V hiški sta jo namreč obiskala dva ogromna ščurka. »Kaj naj zdaj naredim? Ne morem spati, če vem, da je ta ogromni ščurek v moji kopalnici. Kaj če prileze k meni v posteljo?« Potarnala je tudi, da hrana ni najboljša, zato je 'prisilno' na shujševalni dieti.Gaja se sicer tolaži, da bo vse to zanjo zanimiva izkušnja, saj da bo malo bolj spoznala sebe ...