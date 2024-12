Skrivni talenti Denise Dame (VIDEO)

Starleta Denise Dame je dama mnogih talentov, kar je v preteklosti že večkrat dokazala. V najbolj praznični mesec v letu je lepotica vstopila v družbi glamuroznih zvezdnic in vplivnic. Fotografije z zabave v enem od prestižnih srbskih lokalov je objavila tudi na družabnem omrežju, kjer je oboževalce očarala v zapeljivi rdeči.

Denise, ki je znana po svoji zavidanja vredni postavi, predvsem dolgih nogah in ozkem pasu, o katerih sanja marsikatera dama, se svojih adutov seveda več kot dobro zaveda in jih pogosto postavi na ogled, tako v resničnem življenju kot na družabnih omrežjih.

Tokrat je sledilce spet navdušila v rdeči opravi, in sicer je oblekla le zapeljivo rdeče spodnje perilo in sedla za - ne boste verjeli, klavir. V kratkem videu lahko vidimo, kot da igra na klavir, potem pa se obrne v kamero, in v angleškem jeziku vpraša: »Katere druge talente misliš, da še imam?«

