Denise Dame v solzah! Preživela noč v priporu, na njenem telefonu so našli ...

Koroška starleta Denise Dame je doživela nepredstavljivo: na letališču na poti v ZDA so ji naključno pregledali telefon, na njem pa našli njen profil na platformi OnlyFans, kjer ustvarjalci svojim naročnikom ponujajo pornografske vsebine. Denise je razkrila, da so prebrali sporočila in se na podlagi zbranih informacij odločili, da je v Združene države ne spustijo.

Dejala je tudi, da je morala noč preživeti v priporu: »Konec Amerike zame. Čez noč sem bila v priporu, bilo je strašno, mrzlo. Skoraj sem zmrznila,« je razkrila.

Vplivnica se bo morala odpraviti nazaj v Srbijo, kjer trenutno prebiva. Vse to je v solzah zaupala sledilcem na instagramu, neutolažljivo je ponavljala: »Kaj je moj OnlyFans kriv? Jaz ne morem več, ne morem več,« je bila obupana.

Ni edina

Po odgovore se je iz strahu, da je ne bodo spustili v ZDA, na Reddit obrnila britanska ustvarjalka vsebin. »Iz Združenega kraljestva potujem v ZDA na kratke počitnice in sem ustvarjalka na OnlyFans. Slišala sem, da so drugim zavrnili vstop, vendar ne vem, ali je to posebej zaradi tega, ker so ustvarjalci OF, ali obstajajo drugi razlogi. Malo sem zaskrbljena zaradi tega,« je zapisala v objavi.

»Če sumijo, da ste prišli sem na delo, da. Kot če vas ustavijo pri pregledu prtljage in imate pri sebi kup 'oblekic',« je odgovoril prvi. »Če prihajate sem na počitnice in to odražajo vaši odgovori in prtljaga ter načrt poti ali rezervacije, bo vse v redu,« je dodal drugi. »Razen če se odločijo pregledati vašo prtljago in se sprašujejo, kako boste obiskali Veliki kanjon, če ste spakirali le tangice in pete,« je ponazoril še en komentator.

Morda so torej koroško divo osumili, da gre v ZDA poslovno, za kar bi morala imeti tudi ustrezni vizum oziroma delovno dovoljenje.