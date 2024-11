Denise Dame dviga temperaturo, tokrat z napačnimi odgovori (VIDEO)

Koroška starleta Denise Dame je izredno aktivna na družbenih omrežjih, kjer s sledilci deli provokativne trenutke s svojega življenja. Za noč čarovnic ni mogla iz svoje kože in je izbrala več kot provokativen kostum nune, ki je več odkrival kot skrival, provokativne fotografije, ki jih je delila z oboževalci na družabnem omrežju, pa so si hitro prislužile več kot tisoč všečkov.

Tokrat je na Instagram profilu delila video, v katerem odgovarja na vprašanja gostitelja oddaje na YouTube kanalu. Starleta ni vedela, kdo je napisal roman Most na Drini, in podala napačen odgovor, prav tako se je zmotila pri izgovarjavi priimka najboljšega srbskega tenisača Đokovića.

Ob videu je zapisala: »V prvi epizodi nove oddaje Ko zna, ki jo boste lahko spremljali vsak ponedeljek od 21. ure naprej na uradnem YouTube kanalu Republike TV, bo gostja priljubljena starleta Denise Dame, nekdanja udeleženka resničnostnega šova Zadruga, zdaj pa uspešna ustvarjalka vsebin za odrasle na platformi OnlyFans.«

Pod objavo so se usuli komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Žalostno, žalostno in žalostno, da toliko pametnih, izobraženih in pridnih ljudi objavlja preluknjane like v vseh pomenih besede.«, »Pa naštej tri znane Slovence. Če bi se midva igrala te igrice, bi izpadel bolj neumen od Maje in Miljane, Ane Korać, dobil bi odpoved na uredništvu, videli bi, koga so zaposlili.«, »Kdo je napisal Most na Drini? Nisem ga jaz, res ne.«

