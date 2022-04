Saša Lendero odvrgla krpice in pokazala vročo postavo (FOTO)

Med prvomajskimi prazniki so številni pobegnili v tople kraje, med njimi tudi slovenski estradniki. Med njimi je tudi pevka Saša Lendero, ki se je z družino odpravila na oddih v Egipt. »Pozdravčki domov! Ko voda odpakne vse negativne misli in se na toplem soncu razblinijo skrbi, se spet zbudi radost in uživanje v vsakem trenutku.« je pevka zapisala na Instagramu in pripela fotografijo v kopalkah.

V eni izmed počitniških objav je Saša razkrila, da so se po sedmih letih vrnili na kraj, kjer je Aria kot otrok navdušeno vriskala na toboganih. »Vsak večer je spala z mokrim zajčkom (plišasta igračka), saj se ni nikoli uspel posušiti. Ves čas je bil namreč z rutko privezan nanjo v bazenih in niti za trenutek se ni ločila od njega. No, zdaj je čisto drugače, saj jo komaj pripravim na tobogane,« je zapisala in dodala, da je energija oddiha po drugi strani ista.