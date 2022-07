Saša Lendero: Avto se je na vsakemu klancu pregreval

Se še spomnite svojih izletov na morje, ko ste bili še rosno mladi? Svoje spomine obuja Saša Lendero. V časih, ko vozni park še ni bil tako raznolik, se je družinica na morje vozila z majhnim yugom: »Mami in oči sta občasno kakšno prižgala. Avto je bil natlačen, saj smo vanj stlačili šotor, opremo za kampiranje, posteljnino, kuhalnik, mizico, stole, oblačila ...« Ležala je na zadnjih sedežih, saj je bila vsa posteljnina zaradi primanjkljaja prostora razgrnjena pod njo, pri sedenju pa se je z glavo zadevala v strop. »Slabo mi je bilo še preden smo prevozili deset kilometrov in od takrat naprej sem tisočkrat ponovila isto: 'A bomo kmal?' Avto se je na vsakemu klancu pregreval, prav tako kot mi, in vožnja je trajala celo večnost, kljub temu, da smo vso pot prepevali. Zanimivo, kako so ti trenutki kljub vsemu, zapisani vame kot prelepi, polni vznemirjenja, pričakovanja in radosti.«

»Spomnim se malenkosti – občutka moje najljubše deke na koži, modre črte na vetrobranskem steklu, vonja sendvičev, ko smo jih odvili ... Včasih me spreletijo vsi ti spomini in me grenko-sladko požgečkajo po srcu. Koliko tega je minilo ... In kako dragoceno se zdi,« je zaključila pevka.