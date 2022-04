Šarčeva Barbara potožila: Marjan službo nosi domov

V predvolilnem času bomo na našem spletnem portalu pripravili pogovore z življenjskimi sopotniki oziroma sopotnicami predsednic in predsednikov strank, ki imajo sodeč po anketah največ možnosti, da prestopijo parlamentarni prag. K sodelovanju smo povabili vse, za začetek pa objavljamo pogovor z Barbaro Iskra Šarec. Med drugim nam je zaupala, kakšno glasbo v avtu posluša njen soprog Marjan Šarec ter kaj jo včasih pri njem razjezi. Izvedeli smo tudi, da Šarec ni najbolj romantičen tip človeka.

Marjan šarec s soprogo Barbaro. FOTO: Uroš Hočevar

Najbolj pozitivno pri mojem možu se mi zdi, da vem, da se lahko vedno zanesem nanj in da bo stvari vedno opravil po svojih najboljših močeh. Je zelo zanesljiv in dosleden. Pri njem me razjezi, da mi vsako mojo prošnjo najprej vedno zavrne, nato pa stvar opravi točno tako, kot sem ga sprva prosila. Jezi me tudi to, da ne mara, da se stvari načrtujejo preveč vnaprej, kar meni zelo ustreza in me celo pomirja.

Se je vajin odnos spremenil po njegovem odhodu v politiko?

Najin odnos se po njegovem odhodu v politiko ni bistveno spremenil, imava pa dogovor, da mene in hčerki čim manj vpleta v svoje delo, ker imam jaz svojo službo, ki jo jemljem z veliko mero odgovornosti. Poučujem dijake in želim biti čim bolj profesionalna, saj politično udejstvovanje mojega moža ne sme imeti zveze z mojo službo. Pri hiši je dovolj en politik (smeh).

Se zna sprostiti v prostem času ali službo "nosi domov"?

Marjan se v prostem času sprošča s košnjo trave in drugimi opravki okrog hiše, s hojo po bližnji okolici, kar znese dobrih 8 kilometrov, z vožnjo s svojo staro Lado Nivo ali traktorjem, pri katerih kakšna manjša popravila opravi tudi sam, z gledanjem dokumentarnih in zgodovinskih filmov. Službo pa vsakodnevno nosi tudi domov, saj ima v poslopju zraven hiše delovni prostor, kjer ga načeloma ne motimo, da lahko v miru premišljuje in se pripravlja na svoje obveznosti.

Si vzame čas za otroke?

Rad si vzame čas za hčerki, uživa, če se mu pridružita na sprehodih in vožnjah, rad ju vzame s seboj k frizerki, zvečer rad gleda z njima televizijo, sploh pa uživa v pogovorih z njima. Odkar sta skoraj odrasli, mu je precej lažje.

Kdaj vam je sporog nazadnje prinesel rožico?

Marjan ni zelo romantičen tip moškega, česar sem se v 21 letih najine skupne življenjske poti že navadila. Rože bolj kot meni prinaša moji mami, ki je res velika ljubiteljica rož, mene pa raje preseneti s kakšnim pranjem mojega avtomobila, darilnim bonom za frizuro ali masažo, parfumom ali nakitom.

Družina Šarec in Jan Plestenjak v zaodrju koncerta v Cankarjevem domu. FOTO: Facebook

Tudi z zajtrkom v postelji me je že presenetil, je pa res, da je to že dolgo nazaj.

Ali zna kuhati?

Kar zadeva kuhanje, velja ob vikendih pri nas naslednji dogovor: jaz sem zadolžena za nabavo sestavin, on pa za kuhanje. Posebej uživa v spomladanskem in poletnem času, ko lahko peče meso ali ribe zunaj na žaru. Na tovrstne piknike pogosto povabimo tudi moje starše. Enako velja, ko gre za praznovanje rojstnih dni naših deklet. Takrat Marjan po navadi poskrbi za dobrote z žara, me tri s pomočjo moje mame pa za priloge in sladice.

Kaj je bila najbolj romantična stvar, ki jo je naredil za vas?

Najbolj romantična stvar, ki jo je naredil zame, je bilo verjetno presenečenje, ko me je za moj rojstni dan za vikend odpeljal na razvajanje v Opatijo. Sicer pa na morju vsi štirje res zelo uživamo, ko se vsaj za 14 dni na leto vsako poletje umaknemo vedno na isto mesto v Dalmaciji, kjer se prepuščamo plavanju, branju knjig, sončenju in lenarjenju.

Katera je njegova najljubša razvada?

Marjan posebnih razvad niti nima. Alkohol pije, a ga še nisem videla pijanega, pri jedi pa zelo rad pije vino ali še rajši pivo.

Kakšno glasbo posluša v avtu?

V avtu velikokrat posluša narodno-zabavno glasbo ali pa hrvaške popevke. Nikakor pa v avtu ne prenese političnih oddaj. Hčerki se včasih jezita nanj, ker bi želeli v avtu prisluhniti svoji zvrsti glasbe.