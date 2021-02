Sara Isaković je postala mama

Nekdanja uspešna slovenska plavalka in dobitnica olimpijske medalježe uživa v novi življenjski vlogi: postala je mama. Kot je sporočila sledilcem na instagramu, že uživa v družbi malegaIsakovićeva, ki je dolgo lahko skrivala nosečniški trebušček, je tudi novico o rojstvo sporočila z nekaj dnevi zamude in zapisala, da je bila preveč zaposlena z ljubeznijo do prvorojenca. Ta je ob rojstvu meril 55 cm in tehtal 3,8 kilograma.Družinici iskreno čestitamo!