Sanja po slovesu razkrila ozadje svoje prijave v šov

Sanjin zapis. FOTO: Instagram

Potem ko je že od začetka dala vedeti, da ji šov Sanjski moški ni pisan na kožo, je oddajo zapustila. Okoli nje se je dvigovalo precej prahu, še zlasti zaradi napetih odnosov zSanja se je po zdaj na instagramu razpisala o tem, zakaj se je sploh prijavila in o tem, kaj si zares misli o sanjskem moškem.Če bi jo kdo pred pol leta vprašal, ali bi se prijavila v šov, bi pomislila, da je nor, je zapisala (nelektorirano). »Mislim, da sem edina oseba, ki je šla v šov brez da bi vedela, kaj jo čaka, brez nekih namenov, brez pričakovanj, mogoče je bila to moja napaka.« V Sanjskega moškega so jo sicer prijavile prijateljice.Tudi ni verjela, da bi se lahko zaljubila v šovu in meni, da je zelo žalostno, da ženske v šovu niso znale sprejeti dejstva, da so si ljudje različni. Da sama ni obsojala nobene, so pa nekatere druge delale vse, da se prikažejo v najboljši luči.Vseeno ne obžaluje, da je šla v šov, vse skupaj je vzela kot novo izkušnjo, prav tako je spoznala ljudi, s katerimi bo ostala v stiku. »Ne bi pa več šla v to, ker, kot ste videli, nisem oseba za take stvari.« Opa je napisala, da je sanjski v vseh pogledih.