Napeto med Carmen in Anjo: Ta smrklja bo mene obsojala? (FOTO)

Gregor in Anja. FOTO: Pop TV

Vrtnico je sprejela

Dobila je vrtnico. FOTO: Pop TV

Med Carmen in Anjo frčalo perje

Ta smrklja bo mene obsojala? FOTO: Pop TV

Sanjski moški, ki išče partnerico v resničnostnem šovu, je, kot smo že poročali,. Sledili so poljubi, objemi in stiskanje.Tokrat je Gregorjeva najboljša prijateljicaizbrala tisto za zmenek z njim. In odločila se je, da gre na zmenek. Zmenek je bil poln adrenalina in športa, saj sta odšla v trampolinski park, zmenek pa je popestrila tudi akrobatska skupina Dunking Devils.»Kako lepe oči ima, sploh se ne morem skoncentrirati,« je priznal Gregor. Tudi Anja je priznala, da se med njima čuti privlačnost. Z njo je preprosto vse lepo početi, čutiti je posebno energijo, je še dodal sanjski moški. »Zraven nje se počutim to, kar sem.«Anja je Gregorja presenetila z vprašanjem, ali je med njegovimi petimi favoritinjami, in zahtevala iskren odgovor. Odgovor je bil, da mu je lepo z njo in s tem odgovorom je bila zadovoljna. Oba sta ugotovila, da skoraj 10 let razlike med njima ne bi bila ovira za zvezo. In zato ji je Gregor podaril vrtnico in Anja jo je z veseljem sprejela.Nato pa se je razvedelo, da bosta kar dve morali domov. Carmen je bila zelo razburjena in je že vnaprej razglašala, da bo med njima. Je pa dejala, da lahko o vsaki pove veliko, kar ni ostalo brez komentarjev. Anja je jasno povedala, da se ji to zdi zgrešeno, Carmen pa ji je vrnila z vprašanjem, ali jo je česa strah. »Zakaj ona tekmuje z mano, ko sem stara 39 let?«Anja je bila ob tem presenečena in dejala, da se ne moreš tako spustiti tako nizko. Da razume, da alkohol naredi svoje, a vseeno ... »Ko bom stara toliko kot ti zdaj, upam, da bom zrelejša.«Carmen se je še naprej razburjala:»Ta smrklja bo mene obsojala? Ko bo ona ustvarila toliko kot jaz, se lahko z mano pogovarja.« Anja pa ji je svetovala, naj si nalije vodo namesto džintonika ...Vsej drami navkljub je Gregor Carmen dal vrtnico in je ostala v šovu. Sta pa domov moraliin