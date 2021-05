Besede tekmovalke, ki so zabolele Gregorja (VIDEO)

Večina tekmovalk v šovu Sanjski moški se na vse pretege trudi, da bi pritegnile pozornostin se mu pokazale v čim lepši luči. Vse, razen ene.je že kmalu priznala, da ima Gregor pri njej malo možnosti.Sanja je šokirala tako gledalce kot Gregorja, ko je med obiskom kartinga izrekla besede, ki so sanjskega moškega prizadele. Gregor je Sanjo objel okoli ramen, ker je zmagala na dirki, ta pa je dejala: »Človek se vsega hudega navadi.« Nekaterim so se te besede zdele smešne, a večina ne ve, kaj s takšnim odnosom sploh počne v šovu. Do smeha ni bilo niti Gregorju. »Uuuu, kruta,« je komentiral. Izmed vseh deklet, ki so bile na zmenku, je Sanja nato dobila zmenek na samem, a pogovor ni stekel. Ko je Gregor poizvedoval o njeni družini, je odgovorila, da sta mati in oče v redu. Sanja je prva, ki je bila z Gregorjem 'ena na ena' in ni dobila vrtnice.Je pa Sanja dobila nepričakovano zagovornico v. »Vi sploh ne razumete, to je osvajalska taktika. Boljše to, kot pa da že na prvem zmenku daš vse od sebe. Sanja se špara,« je zapisala (nelektorirano) svoji (nekdanji) sovražnici v bran. Odzvala pa se je tudi Sanja (nelektorirano): »"Slabo tehniko" sem izbrala.... mogla bi bit ko večina punc danes.... prvi zmenek se že poljubljaš.... na drugem je že otrok na poti, to je bolj normalno,« je odgovorila Sanja in v komentarje prilepila še veliko smeškov. »Točno tak. Ne vem kje ti živiš Sanja, to je čisto normalno! Samo kolko sem se pa danes nasmejala tvojim izjavam. Še dobro da si bla tam ker meni bi se od vse tiste negative v prvih dneh drugače zmešalo. Go Sanja, goo Sanja. Če si pa kaj pokazala pa je to kak se guma menja. Asica,« jo je še naprej spodbujala Laura.