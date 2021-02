RTV preseneča, to je seksi plavolaska, ki jo bomo gledali ob petkih

Nacionalna televizija gre v korak s časom in kot kaže se želi približati mlajšemu krogu gledalcev. Med svoje vrste so povabili mlado, lepo in talentirano radijsko voditeljico, plesalko in manekenko, ki je nadvse priljubljena tudi na družabnih omrežjih.Nacionalka je na svojih družabnih omrežjih razkrila, da bo brhka lepotica pred male zaslone vabila gledalce vsak petek zvečer ob njej pa bo prekaljeni maček. »Še malo in vas bo vsak petek zvečer razveseljevala nova razvedrilna oddaja 'V petek zvečer',« so zapisali in dodali fotografijo voditeljskega dvojca.Melani šteje komaj 21 let, a ima že mnogo izkušenj. Je radijska voditeljica, kot plesalka pa je nastopala v muzikalih Briljantina in Mama mia.Oddaja V petek zvečer je na instagramu prevzela priljubljen profil nedavno propadle oddaje Slovenski pozdrav, ki jo je Švab vodil z