Romana po koncu snemanja Kmetije: Igrala se je z mojimi čustvi (FOTO)

Na Bledu, kjer so se v Rose hotelu zbrali slovenski vplivneži in resničnostni zvezdniki, smo poklepetali z Romano Lavrič, ki jo je širna Slovenija spoznala v šovu Kmetija. Dobrovoljna svetlolaska pravi, da po televiziji težko gleda samo sebe. »Me pa presenečajo ljudi, predvsem Tjaša, kakšno igro je v resnici igrala,« je dejala. Najbolj jo je šokiralo to, da se je Prekmurka igrala z njenimi čustvi in dobroto.

Romana je po koncu snemanja spremenila pričesko. FOTO: Slovenske novice

Očitali so ji poljubljanje z Ambrožem

Romana pravi, da sta s Tjašo po koncu snemanja zgladili odnose, dogajanje v šovu pa pustili za seboj. »Zdaj naprej gradimo dobre prijateljske odnose.« Vedno pozitivna 20-letnica je dodala še, da se po koncu šova z vsemi nekdanjimi tekmovalci dobro razume. Izjema je le, s katero tudi po koncu šova nista razrešili vseh sporov, do katerih je med njima prišlo v času bivanja na kmetiji. A Romana še ni izgubila upanja. »Čakam dan, ko bova tudi to razčistili.«

Za osvežitev spomina: Nina in Romana sta si v areni izrekli kar nekaj težkih besed, jabolko spora pa je bilo dogajanje v hiši v gozdu, ki ga je Romana razkrila nekaterim članom družine. Zadevo so dodatno poslabšale govorice na posestvu, da se je ob ograji poljubljala z Nininim Ambrožem, a je tovrstne obtožbe Romana odločno zanikala.

