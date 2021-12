Tjaša nam je razkrila resnico o akciji v kajži (intervju)

Slovenija z zanimanjem spremlja oddajo Kmetija, kjer bo v teh dneh izpadel nov tekmovalec. Ali bo to Gino ali Tjaša, še ni znano, je pa že jasno, da se je po prihodu domov Tjaša razšla z dolgoletnim partnerjem. Mnoge zanima, v kakšnem odnosu sta tesna zaveznika po koncu šova, v katerem sta si izkazovala veliko naklonjenost. Čeprav kamere tega niso ujele, so sotekmovalci na glas govorili o tem, kako vroče naj bi bilo v kajži. Skrbelo jih je celo, da jo bosta ponoči podrla.

Kmetija je za vami, kako gledate na vse skupaj?

To je bila neverjetna izkušnja. Na Kmetijo sem gledala kot na pustolovščino in definitivno bi jo še ponovila. Če bo le možnost, jo bom. Vse skupaj sem vzela kot igro, mogoče celo še bolj kot drugi. Pustila sem čustva doma in razmišljala, kako kaj narediti.

Je bilo veliko taktiziranja?

Zelo sem taktizirala. Na koncu dneva me je pogosto bolela glava zaradi tega. Ko sem šla v kajžo, sem se nekako sprostila in pozabila na taktiko za tisti dan. Ko sem prvič šla v areno, je bila to taktika, drugič ni bila moja, a je tako odločila družina. Vsakič, ko sem bila v areni, je bil tisti dan kot dopust, ko sem ločena od vseh drugih.

Rekli ste, da ste čustva pustili doma, da ste veliko taktizirali, ampak videti pa je bilo, da so se rodila neka nova čustva.

Ja, to sem že povedala nekajkrat. Med nama z Ginom se je nekaj razvilo, a v šovu je to težko nadaljevati, sploh če imaš doma nekoga, je to težko začeti. Takoj sva si rekla, da morava biti realna, da morava videti, kako bodo zunaj potekale zadeve. V šovu se ne moreš zares spoznati, nimaš priložnosti, da bi se pogovarjal o osebnih zadevah, ker vse vlečejo na ušesa. Rekla sva si, da bova zunaj videla, kako bo.

In kaj sta ugotovila?

Da je razdalja med nama velika. Čeprav vem, da ljudje pravijo, da se da za ljubezen vse, je dejstvo, da sva mlada, samska in marsikatere stvari se začnejo ponujati, zato ne želim, da je kdo od naju prikrajšan za kaj zaradi drugega. Trenutno je boljše tako, kot je. Res sva v dobrih odnosih in sva samo prijatelja.

Je bil vaš odnos z Ginom povod za razhod z vašim partnerjem?

Ne, ni bil. Že to, da sem šla na Kmetijo, je bilo z namenom, da spoznam sebe, da ugotovim, ali znam biti sama. Skupaj sva bila pet let in me je zanimalo, ali sem kos svetu in sem bila na preizkušnji. Mislim, da sem se dobro znašla, in ko sem prišla ven, sva ugotovila, da imava drugačne želje in cilje. Zelo si želim biti osebna trenerka in vem, da si potem zelo zaposlen.

Emil, Tjašina sestra in Tjaša. FOTO: Voyo

Kaj je zdaj že bivši rekel na vaš odnos z Ginom? Ga je motilo, da sta si bila tako blizu in da sta si izkazovala toliko naklonjenosti?

On je vedel, kako je, da se mu ni treba bati. Če bi kar koli bilo, bi to bilo na kameri. Sem mu priznala, da sva si bila všeč. Tega res ne morem zanikati in to je bilo to. On je to razumel, a sva kljub vsemu rekla, da greva raje narazen.

A potem z Ginom nista dala skupaj postelj v kajži? Sotekmovalci so se šalili, da jo bosta ponoči zagotovo podrla.

Ne, to je bil hec (smeh) in takšne stvari so govorile ene in iste osebe. Zanimivo mi je, da so to komentirale osebe, s katerimi nisem bila v dobrih odnosih. Od kod potem njim te informacije, od kod to vedo? Nikoli ni bilo nič na kameri.

Gino in Tjaša sta skupaj trenirala. FOTO: Pop TV

Ninina izjava, da sta se predala strastem, je torej iz trte izvita …

Ne vem, kaj so bile njene izjave, naj to sama pove. V to se sploh ne mislim spuščati, kaj je ona govorila. Njej želim vse najboljše. Ko je to rekla, nisva bili v dobrih odnosih, in ona sama ve, zakaj je to rekla. Jaz nikoli nisem rekla, da sva se midva predajala strastem. To samo ona ve, zakaj je to rekla.

Si z Ginom puščata odprta vrata?

Mislim, da ne razmišljava v to smer. Če se vidimo, se imamo fino, to pa je to. Trenutno sem tako zaposlena, da nimam niti časa razmišljati o teh zadevah, a nikoli ne moreš reči nikoli. Tudi on je na začetku šova rekel, da se v šovu ne bi moglo kaj razviti, pa je spoznal mene in sva se zelo ujela.

Oddaje verjetno spremljate. Kako vam je ob ogledu vsega skupaj? Ste nad kom presenečeni?

Presenečena sem nad nekaterimi ljudmi, ki so imeli o meni povedati marsikaj, a o meni niso vedeli nič. Nisem tak človek, da bi vpletala osebno življenje v igro. V Kmetiji smo v prostem času povedali marsikaj, a to ne pomeni, da bom jaz šla drugim razlagat, kako je doma. Ko gledam Kmetijo, mi je smešno, ko vidim, koliko smešnih stvari ni v oddaji in kako so stvari predstavljene.

Z Ginom sta bila v začetku zelo povezana z Aljažem in Lino. V kakšnem odnosu ste zdaj?

V odličnem. Ko ljudje vedo, da je to igra, lahko zunaj življenje teče normalno naprej. To je tisto, kar je zame pomembno. To, kar je v šovu, mora ostati v šovu, zunaj pa se lahko čisto normalno razumemo in imamo fino.

Je kdo takšen, s katerim se po šovu niste ujeli?

S tistimi, ki smo se družili že notri, se imamo super. Z nekaterimi nisem v stikih, a to ne pomeni, da smo skregani.