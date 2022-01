Rebeka se je pošteno nasmejala na svoj račun

Pred dobrim tednom dni je imela pevka Rebeka Dremelj v načrtu kar nekaj potovanj, a so zaradi pozitivnega testa na covid njene prvorojenke Šajane padla v vodo. Simpatična pevka je priznala, da je morala odpovedati službeno potovanje v Budimpešto, snemanje in družinsko potovanje na Sicilijo.

»Ob tem sem se zavedala, da zavarovanja na nizkocenovnih poletih ni, zato je ta denar šel dobesedno v zrak! Povedano drugače: celih deset dni je šlo v maloro. Da bi bil čas v karanteni še bolj nepozaben, mi je uspelo ravno v tem obdobju zagristi še v prepečenec in si odlomiti del zoba,« je opisala kaotične dneve, ki so se vrstili, medtem ko je morala v trenutku pozabiti na vsa doživetja, ki jih je načrtovala za te dni. Kaj početi, ko je človek zaprt med štiri stene, se je vprašala Rebeka, ki je čas izkoristila za počitek, priznala pa je tudi, da je odprla album svojih fotografij, ki ji ga je mama podarila za trideseti rojstni dan. Fotografije iz otroških dni so jo znova navdušile, tiste, na katerih pozira kot manekenka, pa so jo pošteno nasmejale.

Fotografija, ki jo je spravila v smeh. FOTO: INSTAGRAM

»Ko že misliš, da slabše ne more biti, se prikaže ta fotografija,« je svoj posnetek, na katerem zapeljivo pozira v belih kopalkah, komentirala Dremljeva, ki je priznala, da se je za nekaj trenutkov pošteno nasmejala svoji mlajši različici.