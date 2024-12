Ste videli, kaj so naredili Alfiju Nipiču? Na to je lahko zelo ponosen (FOTO)

Legendarni Alfi Nipič je v tem prazničnem času s svojim Silvestrskim poljubom zagotovo že desetletja najbolj priljubljen glasbenik. Odlični pevec, ki kljub zrelim letom ne more brez nastopov v živo, je ob letošnjem praznovanju 80. rojstnega dne v domači Jarenini v Slovenskih goricah dobil muzej. A to ni vse, po lepem se ga spominjajo marsikje po državi, tudi v Prekmurju.

Pevec Ansambla bratov Avsenik je bil 19 let.

»V čast mojemu velikemu prijatelju, legendi slovenske zabavne in narodnozabavne glasbe, ob njegovem visokem življenjskem jubileju ter visokem jubileju glasbenega ustvarjanja in navduševanja slovenske glasbene javnosti smo v Geza Pubu v Beltincih odprli posebno razstavo fotografij z naslovom Ostal bom muzikant. Z njo predstavljamo Alfijevo glasbeno ustvarjanje in nastope pri nas oziroma z mano,« nam je povedal znani prekmurski humorist in glasbenik Geza Farkaš.

Geza Farkaš in Alfi sta dobra prijatelja.

Razstava je na ogled vsak dan med 7. in 19. uro. Torej, če se odpravljate proti Prekmurju in naprej proti Madžarski, zavijte do Beltincev, kjer lahko nazdravite z znamenitim šmarpanjcem, ki ga je pred leti kot prvi pri nas začel pridelovati prav humorist Geza. Slednji nam je še zaupal, da so priprave za gala koncert Zaigrajmo in zapojmo po domače, ki bo 25. januarja 2025 v Gledališču Park v Murski Soboti, na vrhuncu.