Razkritje tekmovalke iz Sanjskega moškega: tega v oddaji niso pokazali

Kaja Casar. FOTO: Instagram

Prekmurka, ki se v šovu Sanjski moški bori za srce, je na Instagramu razkrila nekaj podrobnosti iz zakulisja sobotne oddaje, saj se je okoli ognja, kjer so sedela dekleta, odvijala prava drama. Ko je Gregorodpeljal na samo, so ostala dekleta tam še nekaj časa sedela. Ker so bile premražene, so bile ovite v deke.Kaja se je želela še malo bolj ogreti, se je približala ognju. Nato pa je naenkrat zagledala, da njena deka gori. Hitro jo je odrvgla na tla, požar pa so k sreči uspešno pogasili.Na sobotnem skupinskem zmenku so se dekleta preizkusila v Oviratlonu, kjer so pokazale svojo fizično zmogljivost, soočile pa so se tudi s psihičnimi pritiski in izkušnjami, ki so jih zaznamovale v preteklih razmerjih.