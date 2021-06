Težke besede, frčali kozarci: divji spor udeleženk Sanjskega moškega (VIDEO)

@smejmose32 Prepir med Polono in Lauro

Tekmovalke v šovu Sanjski moški so se razdelile v dva tabora. V enem so bileinter že izpadla, v drugem pa tiste, ki so se potegovale za srce. Po koncu šova pa je počilo med dvema (nekdanjima?) prijateljicama.»Z njo sva zdaj kot dve zmešani sestri,«. Tudi sestre se včasih hudo sprejo. Na spletu se je pojavil posnetek, na katerem sta si Polona in Laura skočili v lase.»Kaj je s tabo? Zdaj so mi povedali. Celo oddajo sem te zagovarjala, ti pa z njimi sediš. Kaj je s tabo, budalo? Samo iz sebe delaš budalo!« je slišati Polono, ki je v baru pristopila k mizi, za katero je še z dvema ženskama sedela Laura. Do njiju tedaj pristopi neznanec in ju skuša pomiriti, a se strasti le še bolj razvnamejo.»Jaz delam budalo iz sebe?« vpraša Laura, ki ji nato prekipi, z mize zabriše na tla kozarec, nato pa enako naredi tudi Polona.