Raiven o sebi bere bizarne stvari

V novi epizodi ŠOKkasta smo gostili Saro Briški Cirman, ki jo širna Slovenija pozna kot izjemno pevko Raiven. Pred kratkim ji je ponagajalo zdravje in čez noč je pristala na urgenci, a si je na srečo že opomogla. Spregovorila je o tem, kako ponovno vključuje svoje znanje harfe v glasbo in kakšni so njeni načrti po uspešnem letu, ki ga je med drugim zaznamoval tudi nastop na Evroviziji s pesmijo Veronika. To je bilo zagotovo njeno leto, in čeprav je bilo naporno, je bilo hkrati nepozabno in bi ga takoj ponovila.

Babica ji vedno krije hrbet

V iskrenem pogovoru je razkrila nekaj podrobnosti iz zasebnega življenja, ki ga sicer skrbno skriva. »V bistvu je moje zasebno življenje precej dolgočasno,« je povedala med drugim. Nedavno se je zaročila, povprašali pa smo jo tudi o morebitni skrivni poroki, pogledu na materinstvo in študiju psihoanalize, ki jo je postavil pred izziv dela na sebi, ki se nikoli ne konča. »S tem sem pomirjena in vem, da se človek vedno spreminja, če hoče ali ne,« pravi.

Leto 2024 si bo zapomnila po nastopu na evrovizijskem odru. FOTO: MARKO FEIST

Dotaknila se je še svoje neprecenljive povezave z ljubo babico, ki jo navdihuje s svojo odprtostjo za nove stvari. Imata celo skupno tetovažo, babica pa si celo omisli kakšno drzno barvo za lase. Pevka je še povedala, da je babica njena največja zaveznica in neomajna podpornica.

Ekspresivna upornica

Kot mladostnica je bila zelo ekspresivna in znala se je postaviti za svoje vrednote. »V osnovni šoli so mi pravili Hitler, saj sem se kot predsednica razreda večkrat postavila za pravice sošolcev,« nam je razkrila. Spregovorila je tudi o slavi in spletnih komentarjih, ki jo večkrat zabavajo kot šokirajo. V studio je prinesla tri predmete, ki jo predstavljajo, in nam zaupala, kakšne načrte ima za svojo pevsko kariero, ki se prepleta med pop vodami in operno glasbo. Novi podkast si lahko ogledate na www.slovenskenovice.si.