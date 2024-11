Raiven v ŠOKkastu: Klicali so jo Hitler, razkrila razlog (VIDEO)

V tokratni epizodi ŠOKkasta smo gostili Saro Briški Cirman, ki jo širna Slovenija pozna kot izjemno pevko Raiven. Pred kratkim ji je ponagajalo zdravje in čez noč je pristala na urgenci. Sedaj si je opomogla in se vrača z novimi močmi. Spregovorila je o tem, kako ponovno vključuje svoje znanje harfe v glasbo in kakšni so njeni načrti po uspešnem letu, ki ga je med drugim zaznamoval tudi nastop na Evroviziji s pesmijo Veronika in takrat jo je spremljalo skoraj 200 milijonov gledalcev oz. poslušalcev. To je bilo zagotovo njeno leto, čeprav naporno, je bilo nepozabno in bi ga takoj ponovila.

Babica ji vedno krije hrbet

V iskrenem pogovoru je razkrila nekaj podrobnosti iz zasebnega življenja, ki ga sicer skrbno skriva: »V bistvu je moje zasebno življenje precej dolgočasno,« nam je razkrila. Pred kratkim se je zaročila, povprašali pa smo jo o morebitni skrivni poroki, njenem pogledu na materinstvo, študiju psihoanalize, ki jo je postavil pred izziv dela na sebi, ki se nikoli ne konča. »S tem sem pomirjena in vem, da se človek vedno spreminja, če hoče ali ne,« nam je razkrila. Dotaknila se je tudi svoje neprecenljive povezave z ljubo babico, ki jo navdihuje s svojo odprtostjo za nove stvari. Imata celo skupni tatu, več krat pa se pobarva na kakšno noro barvo. Priznala je, da je babica njena največja zaveznica in neomajna podpornica.

V studiu smo tokrat gostili pevko Raiven. FOTO: Marko Feist

Ekspresivna upornica

Kot mladostnica je bila zelo ekspresivna in znala se je postaviti za svoje vrednote. »V osnovni šoli so me klicali Hitler, saj sem se večkrat kot predsednica razreda, postavila za pravice sošolcev,« nam je razkrila. Nikoli pa ni bila problematična v vzgojnem smislu, saj je redoljubno opravljala vse šolske obveznosti.

Spregovorila je tudi o slavi in spletnih komentarjih, ki jo večkrat zabavajo kot šokirajo. V studio je prinesla tri predmete, ki jo predstavljajo in nam zaupala, kakšne načrte ima za svojo pevsko kariero, ki se prepleta med pop vodami in operno glasbo.

Oglejte si še izbor ostalih ŠOKkastov, ki vas čakajo v naši zbirki.