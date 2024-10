Tinkaro Kovač obiskal preminuli, ki je umrl nasilne smrti, in jo prosil tole (VIDEO)

Žan Papič in Gašper Bergant sta v podcastu Fejmiči pred mesecem dni gostila znano slovensko pevko Tinkaro Kovač. V zadnjih treh letih, odkar sta začela snemanje Fejmičev, sta v svojem studiu gostila številne znane in zanimive Slovence, kar veliko pa jih še pridno čakata.

Nenavadne zadeve

Žan je med drugim Tinkari zastavil tudi to zanimivo vprašanje: »Mene ta paranormalna dosti bolj zanima, iskreno povedano, jaz sem tudi takšen človek, ki me te nenavadne zadeve dosti zanimajo. Si imela kdaj takšno paranormalno izkušnjo v svojem življenju?« Po sekundi razmisleka je Tinkara zavzdihnila in zadržano pritrdila, da je imela eno, in se začela ozirati naokoli, kot da bi iskala, ali je preminula oseba tudi sedaj z njimi v prostoru, kar sta voditelja opazila.

»Ja, sem imela eno z znano osebnostjo, preminulo žal tudi na zelo nasilen način. Četrti dan, ko je umrl ta človek, je prišel na obisk in mi povedal par stvari,« je potrdila, kar je v Žanu spodbudilo dodatno zanimanje: »Kaj zanimivega, kar lahko podeliš z nami?«

»Rekel je, da če bi lahko izdala eno skladbo, za katero mi je on napisal besedilo. Nisem se še odločila zato, ker me je bilo malo strah,« je Tinkara nadaljevala in potrdila, da ji je napisal besedilo in da ga ima v predalu spravljenega.

In potem je Žan zaključil: »To moraš narediti, če ti je rekel.« Tinkara je kratko odgovorila, da bo to tudi storila.

Pod objavo so se usuli nejeverni komentarji v stilu, da je zrela za polje. Ker je večina Slovencev, kot kaže do paranormalnih pojavov zelo zadržanih in jih enostransko ocenjujejo, je bila najbrž Tinkara tudi zato zadržana pri odgovoru. Nekateri pa se sprašujejo, ali je bila ta oseba vsestransko nadarjen umetnik Gašper Tič, ki je pred leti umrl nasilne smrti.

Preberite še: