To je najbolj nesramen komentar, ki ga je prejela Ines Erbus (VIDEO)

V podkastu ŠOKkast je gostovala priljubljena pevka Ines Erbus, ki letos praznuje 10. obletnico samostojne pevske kariere. Seveda njene kariere ne bi bilo brez zvestih oboževalcev. »Imam najboljše oboževalce, zelo so prijazni, čeprav moram priznati, da kdaj dobim tudi kakšno neprimerno fotografijo,« nam je razkrila. Nekoč se je celo zgodilo, da je nekdo proti njej vrgel steklen kozarec, vendar se mu je dovolj hitro umaknila.

Da se ne sem ozirati na zlobne komentarje se je naučila že na začetku kariere, ko je bila članica skupine Foxy Teens, saj jih je takratni menedžer dobro pripravil na medijski svet. Vsekakor pa jo je presenetil eden izmed komentarjev, ki se je glasil: »Kaj dela ta kljukuša na odru?« Takrat ni vedela, da gre za tradicionalno bosansko je, se je pa komentarju nasmejala. Takrat je tudi izvedela za kakšno jed gre in si jo sedaj z veseljem privošči.

Sicer pa Ines rada uživa življenje in veliko potuje na različne kraje. Zadnje čase pa uspešno združuje svoji dve največji ljubezni - petje in potovanja. Na lokacijah kamor potuje večkrat posname tudi videospot in tako je bilo tudi z zadnjo pesmijo Ranjeno srce, ki je svojo video podobo dobila v romantični Kapadokiji.