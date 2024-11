Natka Geržina in Sebastian: Ljudje mislijo, da kaj takega v Sloveniji ni možno (VIDEO)

Natka Geržina in Sebastian sta prvič skupaj sedela v kakšnem izmed podkastov in dokazala sta, da sta v več kot dveh desetletjih spletla pravo prijateljstvo, ki se je začelo iz nenavadnih razlogov. Sebastian je bil velik oboževalec skupine Power Dancers in kmalu je oboževanje preraslo v poslovno sodelovanje. Sebastian je razkril, kako se se prepletle njune poti. »Najprej sem bil njihov oboževalec, potem sem bil vodja kluba oboževalcev potem pa se je zgodba razvila naprej,« Zanimivi pa so bili tudi začetki skupine Power Dancers, ki se je uveljavila v oddaji Poglej in zadeni, prepoznal jih je Stojan Auer in njihova pot se je takrat začela strmo vzpenjati. »To so bili časi drugačne evforije, bil je čisti hollywoodski sistem. Ljudje mislijo, da kaj takega v Sloveniji ni možno,« je razkril Sebastian. V nekem trenutku je imel 57 nastopov v enem mesecu in vsi so svoje delo jemali zelo profesionalno.

Januarja napovedujeta veliki šov s celotno ekipo Popstars. FOTO: Marko Feist

Plesna šola je njuno poslanstvo

Tako Sebastian kot Natka imata vsak svojo plesno šolo, kjer vzgajata generacije mladih plesalcev. Z njimi sta spletla posebno vez. »Radi te imajo, ker jim ti podarjaš ples. Nobene materialne stvari, ampak svojo energijo,« razloži Natka. »Pomembno je kakšne sledi puščamo drug drugemu v življenju,« je povedal Sebastian in s predajanjem znanja mladim plesalcev delata prav to. Oba izjemno uživata v poučevanju in povedala sta nam, da je to najboljša služba na svetu. Dogaja se celo, da že mamice vozijo svoje otroke, ker so se same imele tako lepo pri njima. Plesno obarvan pa bo tudi šov, ki ga s skupinami Game over, Bepop in Power dancers pripravljajo v ljubljanskem Media centru.

Recept za večno mladost

Čeprav je od največje evforije minilo že več kot dvajset let se oba lahko pohvalita z mladostno energijo in videzom. Prav za naše poslušalce in gledalce sta razkrila recept, ki jima daje sijaj. »Delajte to kar vas veseli in ne pozabite na gibanje, zdravo prehrano in dobro energijo.« Sprejela pa bi tudi sodelovanje v šovu, ki bi izbiral talente: »Midva bi bila svetoven tim,« nam je povedala Natka. V studio sta prinesla vsak svoje tri predmete in razkrila, kaj lahko oboževalci pričakujejo od šova, ki ga napovedujejo v januarju.

