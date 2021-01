Pustila moža in hišo delila s 5 snubci

Med junakinje resničnostnega šova Ljubezen po domače gre šteti tudi 69-letno Metko Šeškar. »Delam še nekaj malega. Čeprav sem upokojena. Januarja je za računovodjo največ dela, tja do marca bo akcija, bilance in kartice,« pove Metka, ki domuje v vasi Kitni Vrh streljaj od doline reke Krke. Igor Oblak (57 let, Maribor), Josip Drabik (70 let, Ljubljana), Branko Cvek (67 let, Ljubljana), Franc Princl (53 let, Koper) in Marjan Jakša (68 let, Šmarje - Sap) so se borili za njeno srce. »V ta šov sem šla brez pričakovanj,« pravi Metka, ki so jo našli bolj po naključju. Bila je ...