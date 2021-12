Poslanka s covidom v neznosnih bolečinah, jemala je to zloglasno zdravilo

Okužbe s koronavirusom so se pred nekaj tedni širile tudi v državnem zboru, med obolelimi je bila tudi poslanka stranke Levica Violeta Tomić. Kot je razkrila v zapisu na facebooku, sta za njo peklenska dva tedna.

»Dragi moji! Dva tedna sem se borila s covidom in zmagala.Ta bolezen je res drugačna od vsega, kar sem izkusila do zdaj. Neznosne bolečine v sklepih in mišicah, popolna utrujenost, plehnat okus v ustih, krvavitve... Čutim potrebo, da se zahvalim vsem, ki ste mi pošiljali lepe in spodbudne misli, predvsem tistim, ki ste mi takoj priskočili na pomoč z zdravili in skrbeli, da je moja pasja punčka redno hodila na sprehode to mi je v bistvu pomenilo največ imam prijatelje tega se zaveš, ko si nemočen hvaležna sem do neba!« je med drugim zapisala.

V komentarjih je tudi razkrila, da je jemala zdravili ivermektin in hidroksiklorokin. Ivermektin je antiparazitik, ki se uporablja zlasti za zdravljenje okužb s paraziti pri živalih. Slovenska stroka ga sicer kot zdravilo za covid ne priznava, saj za zdaj ni znanstvenih dokazov o njegovih učinkih in ga zaradi primerov zastrupitev tudi odsvetuje. Da je ozdravela ob pomoči ivermektina, je sicer v izmenjevanju mnenj na facebooku razkrila tudi astrologinja Ema Kurent. Hidroksiklorokin velja za sporno zdravilo proti malariji, 'zaslovelo' pa je zlasti zaradi nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki ga je promoviral kot učinkovito zdravilo proti covidu. Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) sicer opozarja na resne stranske učinke in ga ne priporoča.