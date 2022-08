Pohotna znana Slovenka ga je vabila na trojček? Tako pravi ...

Nekdanji sanjski moški Gregor Čeglaj se je odločil, da bo spet razburkal javnost z novim razkritjem o slovenskih vplivnežih. Tokrat je spregovoril o udeleženki šova Exatlon, ki jo je sicer poimenoval, a dokler ne dobimo njenega odziva, je v članku ne bomo omenjali. Pravi, da je želel o njen govoriti, a ne bo, saj da si ne zasluži

Gregor Čeglaj, nekdanji sanjski moški. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

»Želel sem govoriti o njej, ker mi je želela škodovati. Želel sem govoriti o tem, da sem bil povabljen z njeno temnopolto prijateljico v trojček, želel sem govoriti o njeni zgodovini, kaj z njo počnejo, kaj s fantom počne za denar. A zanimivo, da vse te glasne ljubice nimajo pospravljeno v svojih glavah, druge pa komentirajo. Za vsako stvar, ki jo naredimo drugemu, se je treba zavedati posledic. Na svojem primeru hočem pokazati, da če nekomu škoduješ, se lahko to z lahkoto vrne. Lahko rečemo temu karma, take stvari se ne počnejo. Želel sem jo komentirati, a ne bom. Ta punca iz skupine 'razjahanih' si ne zasluži pozornosti. Lahko jo boste spremljali v oddaji Exatlon. Po moje bo izpadla v prvi ali drugi oddaji,« je na instagramu povedal Čeglaj.

Kaj je ženska storila oziroma zakaj se ji Gregor želi maščevati, ne vemo. A spletni arhivi nam razkrivajo, da je pred dnevi dejal, da se je ta oseba, ena od njegovih bivših znank, pojavila v Exatlonu in na spletnih omrežjih objavljala posnetke njunih pogovorov. »Govorila je 'gluposti' in neresnice, a nič za to, potrebovala je pozornost. Zdaj pa je čas, da jaz povem par sočnih o njej. Ker potrebuje pozornost, jo bo dobila, itak je nesposobna v športu in sploh ne vem, zakaj so jo izbrali. Ima pa zelo rada banane ... mogoče prek tega vira. Zdaj je čas, da jaz kaj povem in kmalu sporočim,« je dejal pred dnevi.

Ta udeleženka Exatlona se je že lani na tiktoku razgovorila o tem, kakšen naj bi bil Čeglajev pristop do žensk: da je, čeprav je bil v partnerski zvezi, osvajal tudi druge in da je bil njegov način flirtanja precej nenavaden. »Da greš osvajat vse moje kolegice, medtem ko si pišeš z mano? In verjetno še s stotimi drugimi. Kako hitro se stvari obrnejo in kako hitro se stvari izvejo. Evo, Gregor. Nočem biti nesramna, a neke stvari se morajo izvedeti glede na to, da si 'sanjski moški' in imaš vpliv,« je takrat povedala.