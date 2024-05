Brez izpita in zavarovanja, nepripeta prevažala otroke

V nedeljo okoli 12. ure so bili policisti obveščeni o nevarnem ravnanju v prometu. Sevniški možje v modrem so se takoj odzvali in zbrali obvestila. Po prvih ugotovitvah je voznica osebnega avtomobila peljala iz smeri Krmelja proti Šentjanžu. Med srečevanjem drugega vozila naj bi neznanec iz tega vozila skozi okno sprožil gasilni aparat.

Voznica je zaradi slabe vidljivosti izgubila oblast nad vozilom in s ceste zapeljala na brežino. Policistom je uspelo ugotoviti identiteto osumljencev, starih 21 in 20 let. Nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Ogrožala ni le sebe, ampak tudi otroke

Policisti iz Metlike so 24. 5. okoli 16.30 v Bereči vasi zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznico osebnega avtomobila Renault Clio, ki sprva znakov policistov ni upoštevala in je nadaljevala z vožnjo. Med postopkom so ugotovili, da 57-letna voznica nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj nikoli ni opravljala vozniškega izpita.

Vozila je neregistriran in nezavarovan avtomobil z izrabljenimi pnevmatikami, med vožnjo pa ni uporabljala varnostnega pasu. Kršiteljica je v vozilu prevažala otroke, ki niso bili zavarovani z ustreznimi zadrževalnimi sistemi. Zaradi številnih kršitev cestnoprometnih predpisov so ji avtomobil zasegli, ji izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Z dvema promiloma alkohola in brez vozniškega

24. 5. nekaj pred 23. uro so bili šentjernejski policisti obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi v Dolenjem Maharovcu nevarno prehiteval, zaviral in ustavljal, potem pa ponovno speljeval. Na podlagi opisa vozila so policisti Renault Megane izsledili in ustavili.

Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,98 miligrama alkohola (2,04 g/kg). 37-letnemu kršitelju, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so avtomobil zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.