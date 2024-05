Najsodobnejši arhiv ima Murska Sobota

Pokrajinski arhiv Maribor je na lokaciji nekdanjih prostorov Muralista v Murski Soboti postavil povsem nov in najsodobnejši arhiv pri nas – Enoto za Prekmurje. Na približno 1700 kvadratih je shranjeno 1,8 kilometra arhivskega gradiva Prekmurja. Pokrajinski arhiv Maribor poseduje 17 kilometrov gradiva.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko se je navduševala nad avtomatiziranim arhivom. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

»Gre za arhivsko gradivo javnopravnih oseb, torej upravnih in pravosodnih organov, vzgojno-izobraževalnih, zdravstvenih in kulturnih ustanov, podjetij in gospodarskih združenj. Obenem pa hranimo tudi gradivo društev, verskih institucij, posameznikov ali družin,« pojasnjuje Nina Gostenčnik, direktorica Pokrajinskega arhiva Maribor. Približno osem let je minilo od nakupa stavbe nekdanjega Muralista s strani ministrstva za kulturo do predaje Pokrajinskemu arhivu.

Ponosni zaposleni: Iva Lana Lanščak, Miroslav Novak, Blanka Ambruž in Jožica Bajgot FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Investicijo, vredno približno 5,3 milijona evrov, je zarisala Artiheza (​Polona Lipičnik in Mateja Katrašnik), vsa gradbeno-obrtniška dela pa je izvedlo podjetje VG5. »Za delo v enoti je ministrstvo za kulturo odobrilo tri nove zaposlitve. Od začetka marca 2024 so tako v Pokrajinskem arhivu Maribor zaposlene tri nove sodelavke, ki prihajajo iz Prekmurja in bodo svoje delo opravljale v Enoti za Prekmurje,« je še povedala Gostenčnikova.